Un clip d'urgentistes de Mulhouse cartonne sur le web

A Mulhouse, la grève des urgentistes se poursuit. Le service des urgences de l'hôpital Émile-Muller tourne à flux tendu faute de médecins. Alors qu'il devrait y en avoir au moins 35 dans le service, on en compte seulement onze. Pour optimiser les recrutements et attirer plus de médecins, le personnel du centre hospitalier de Mulhouse s'est donc lancé dans un projet complètement inédit et un peu fou. Ensemble, ils ont réalisé un clip qui d'ailleurs, cartonne déjà sur le web.