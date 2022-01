Un club de foot à l'attaque contre l'exclusion en Loire-Atlantique

Ils se retrouvent ici tous les quinze jours. L'équipe de foot de Couëron La Chabossière (Loire-Atlantique) n'est pas là pour dribbler ce soir, mais pour faire les courses. "Au départ, on est parti sur des produits non-périssables. On essaie de faire tout ce qui est épicerie", explique Steven Ménard, l'un des joueurs. Leur objectif est de faire plaisir. Tout ce qu'ils achètent sera redistribué à des personnes sans abri. Ils cherchent donc en priorité des aliments et aussi des produits d'hygiène. "C'est aussi important pour eux de se sentir bien et d'avoir une bonne allure dehors", lance Bryan Ménard, joueur. Tout est calculé à l'euro près. Ils ont un budget à tenir. Une fois les courses réglées, ils se trouvent dans l'un de leur garage pour remplir les sacs. L'équipe a aussi fait ses placards et a reçu des dons de vêtements chauds. Le lendemain, ils sont repartis dans les rues de Nantes. Des rencontres simples et des échanges bienveillants qui animent leur engagement. "C'est une expérience qui restera gravée à jamais. Et on espère faire ça le plus longtemps possible, confie un autre joueur. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann