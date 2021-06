Un collectif de coiffeurs dénonce les tarifs différenciés entre hommes et femmes

Chez Claudia, une coupe sur cheveux courts coûte 40 euros pour les femmes. Alors que pour le même temps de travail si le client était un homme, ce serait 25 euros. Cette professionnelle depuis 30 ans souhaiterait plus d'égalité. Selon elle, il faudrait augmenter les coupes pour les hommes. Isabelle qui consacre 80 euros de son budget mensuel chez sa coiffeuse l'a constaté. "Ça a changé depuis quelques années pour eux, mais ils payent toujours le même prix", précise-t-elle. Pour Christophe Dore, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, à chaque professionnel ses tarifs. Il n'y aurait pas de discrimination. "Cette tarification est plutôt liée au temps passé", affirme-t-il. Pour cette coiffeuse, l'écart de prix est justifié. Une coupe femme demande plus de diagnostic, plus de temps. Il y a aussi les soins et le brushing, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Baptiste qui payera sa coupe du jour 22 euros est favorable à un ajustement. Par ailleurs, quelques coiffeurs proposent déjà des tarifs communs qui varient en fonction de la longueur des cheveux.