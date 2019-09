Un collectif lance un appel pour dénoncer l'emprise mafieuse en Corse

Intimidations, incendies criminels et assassinats, tel est le quotidien des Corses depuis quelques mois. Face à ce fléau que représente la mafia, trente personnalités du monde associatif et culturel ont décidé de s'unir pour créer le premier collectif anti-mafia. Leur objectif est de sortir la société corse de cette spirale mortifère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.