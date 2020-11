Un collège en grève contre le protocole sanitaire dans l'Hérault

C'est la grève ce jeudi matin dans un collège de Lansargues (Hérault). Le but pour les professeurs est de protéger les élèves et le personnel de l'établissement. Face à un surplus d'élèves, le collège est en difficulté pour appliquer correctement le protocole sanitaire. Les professeurs en grève proposent donc des aménagements de cours un jour sur deux pour enseigner en demi-classe. Depuis la rentrée, aucun changement de salles n'est autorisé car il n'y en a pas assez pour toutes les classes. À la cantine, les élèves sont installés par ordre alphabétique sur une unique rangée. Cependant, ils sont 750 à s'y relayer chaque jour. Il est impossible de respecter la distanciation physique. Pour la vie scolaire, il est difficile de rester attentif aux conflits, aux absences et au mal-être des élèves. Une situation épuisante sur le plan moral. Face à la proposition de cours un jour sur deux, les parents soutiennent les professeurs. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement à plein temps, les enseignants se disent prêts à les accueillir au cas par cas.