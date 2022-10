Un commerçant a-t-il le droit de refuser une vente ou de choisir ses clients ? Le 13H à vos côtés

C’est vrai qu’il y a une contravention pour refus de vente qui existe. Elle est même sanctionnée de 7 500 euros d’amende. Si le commerçant ne justifie pas d’un motif légitime, il n’a pas le droit de refuser de vous vendre. Les tensions, on les connaît, sur le marché du pellet, il y a une pénurie. C’est considéré comme un motif légitime. Le professionnel peut donc servir ses anciens clients en priorité. Que faire ? Il faut contacter d’autres fournisseurs, c’est-à-dire tenter sa chance ailleurs. N’hésitez pas à vous inscrire sur des listes d’attente et patientez le temps que les stocks se reconstituent. Commandez peut-être une plus petite quantité. C'est peut-être un peu moins économique, mais vous avez plus de chances d’être servis. Selon les professionnels, ne paniquez pas. Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé, estime que le pic de pénurie est en train d’être atteint. En attendant que ça s’améliore : ne faites pas de sur-stockage, faites très attention aux arnaques et à la qualité du granulé. T. Coiffier