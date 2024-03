La Courneuve : le commissariat ciblé par des tirs de mortiers, neuf interpellations

Pendant près de quinze minutes sans interruption, des mortiers d'artifice sont tirés dimanche soir en plein centre de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Leur cible, le commissariat de police. À l'origine de ces tirs, une cinquantaine d'individus cagoulés et habillés en noir. Des images sont diffusées sur les réseaux sociaux où l'on voit un homme jeter un cocktail Molotov sur le bâtiment. Des poubelles sont également incendiées. Les policiers qui se trouvent alors à l'intérieur du commissariat donnent l'alerte. Rapidement, leurs collègues interviennent, appuyés par la BAC de Seine-Saint-Denis et de Paris. Neuf personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Selon la police, les auteurs se sont organisés via une messagerie cryptée à la suite du décès d'un homme de 18 ans quatre jours plus tôt. Il a été percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer. Ce lundi matin, le commissariat porte les marques des violences de la veille. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Quancard, S. Deperrois