Un comptage royal à Chambord

Pour la première fois depuis 2016, professionnels et simples visiteurs se préparent à partir ensemble à la découverte des animaux sauvages du domaine de Chambord (Loir-et-Cher). Direction une partie secrète de la forêt, inaccessible pour les visiteurs, un point d'observation rarement ouvert au public pour préserver la quiétude des animaux. Il faut être discret, ne pas déranger les 200 espèces qui vivent ici, en majorité des biches et des cerfs. Dans un silence quasi-total, tout le monde s'installe. Quelques secondes suffisent avant la récompense. Ce groupe restera trois heures à l'affût. Il faut observer, mais aussi compter les animaux, étape nécessaire pour les réguler. Sous le regard avisé de Pierre, guide forestier depuis une vingtaine d'années, il ne lâche pas ses jumelles. Mathias a vu juste, de quoi impressionner son grand-père, habitué au comptage, et ravi de passer le témoin. À la tombée du jour, les sangliers remplacent les biches et faons, l'ambiance et les sonorités changent. Pour le groupe, la mission est accomplie. Ce soir-là, 193 animaux ont été vus dans la forêt de Chambord. TF1 | Reportage K. Berg, P. Schély