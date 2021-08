Un concours de construction de châteaux de galets dans les Alpes-Maritimes

La 30e édition du championnat du monde de châteaux de galets s'est tenue lundi à Villeneuve-Loubet ( Alpes-Maritimes). Coller, empiler, ajuster… construire un château avec des galets, c'est tout un art. Marc et sa famille viennent d'Annecy pour les vacances. Voilà trois jours qu'ils se préparent à réaliser le château du dragon. Mais le chef de chantier l'assure, l'essentiel n'est pas de gagner. Au total 17 familles participent à ce championnat du monde. La règle est simple : les galets doivent être récupérés sur la plage et il faut les sélectionner selon des critères bien précis. Pour Emilie, son mari et ses trois filles, c'est la 4e participation. Vous aurez peut-être reconnu leur œuvre : le Fort Boyard version miniature. La concentration est maximale au moment de poser la dernière pièce. Pour espérer séduire le jury, il faut utiliser le moins de plâtre possible. Alors, Bernard et son fils ont trouvé une astuce : des bouts de bois qui tiennent dans les murs. Simple mais ingénieux. C'est sûrement grâce à ce système qu'ils ont remporté le prix du plus beau château de galets.