Un concours pour le titre du meilleur croissant au beurre de l'Hexagone

Depuis le 28 octobre 2019, 19 candidats de toutes les régions se disputent, à armes égales, le titre du meilleur croissant au beurre à Ferrières-en-Brie, en Seine et Marne. Bien que chacun possède sa propre technique pour réussir la parfaite viennoiserie, les sept juges auront toujours le dernier mot. Ils vont passer au peigne fin le poids, le visuel, le feuilletage et le craquant de cette gourmandise. Mais c'est la sensation gustative que procure le croissant qui fera réellement la différence.