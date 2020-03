Vers un confinement prolongé ? Qu'en pensent les Français ?

Face à la propagation du coronavirus, l'Etat pourrait restreindre encore plus les allées et venues de la population. De nombreux Français semblent être prêts à faire un effort supplémentaire en restant confinés chez eux plus longtemps. De leur côté, les professionnels de la santé pensent que renforcer les règles du confinement est même devenu une nécessité. Pour le ministère de l'Education, le retour à l'école n'est pas envisagé avant début mai.