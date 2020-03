Un confinement sous la neige en Corse

En Corse, les habitants sont confinés sous la neige. Il en est tombé jusqu'à 30 centimètres entre 500 et 800 mètres d'altitude. D'ailleurs, la Haute-Corse est en alerte orange jusqu'à ce jeudi soir. Malgré ce temps, on essaie de respecter un confinement strict. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.