Un coucher de soleil inoubliable

La météo nous réserve des phénomènes insolites ces derniers jours. Ce jeudi soir, l'Ouest et le Nord du pays se sont couchés sous un ciel de feu. Comme ici en Picardie, les clichés ont inondé les réseaux sociaux. Chacun voulait immortaliser l'instant. Couleurs étonnantes dans le métro parisien, bien moins ternes que d'habitude. Le rose des fleurs était assorti au ciel devant le Panthéon. À Rouen, les nuages reflétaient presque un deuxième coucher de soleil. Mais pourquoi le ciel était-il à ce point incandescent ? "Hier soir, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu un coucher de soleil, c'est-à-dire que quand le soleil était visible, les nuages avaient disparu. Mais par contre, le sable est toujours présent dans l'atmosphère. On a donc un ciel plus orangé, un peu plus que d'habitude", explique un météorologue. Ce ciel flamboyant est donc une des conséquences inattendues de la tempête de sable du Sahara qui survole l'Europe depuis trois jours. TF1 | Reportage L. Palmier, M. Bliard