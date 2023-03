Un coup de pouce pour un coup de volant

C'est un rituel pour Clément chaque samedi, leçon de conduite le matin, puis encadrement des jeunes au club d'athlétisme. Pour 20 heures de bénévolat, il décroche une bourse au permis de conduire. "J'ai eu droit à 300 euros sur un permis de conduire qui vaut normalement 1 200 ou 1 300 euros", explique-t-il. C'est une aide qui peut s'élever jusqu'à 700 euros. L'opération "Roulez jeunesse" s'adresse aux jeunes habitants de Lorient (Morbihan) et concerne toutes les auto-écoles de l'agglomération. Huit autres candidats au permis bénéficient de ce coup de pouce depuis novembre. C'est une aide à la mobilité initiée par la mairie. "Pour l'année 2023, on a monté l'enveloppe à 8 000 euros. On va pouvoir aider une vingtaine de jeunes", rapporte Morgane Christien, adjointe au maire de Lorient. À 17 ans, Amandine vient de s'inscrire à l'auto-école. Elle cherche à s'engager dans une association. Pour elle, ce dispositif est une double opportunité. Dans le pays, de plus en plus de communes proposent cette bourse au permis pour soutenir les 15 à 25 ans. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens, B. Boisrobert