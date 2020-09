Un couple d'Alsaciens a remporté les 157 millions de l'EuroMillions

Avec les deux étoiles, un couple de Sélestat (Alsace) a coché, le 1er septembre, le 4, 8, 10 et 33 et gagne le jackpot de l'EuroMillions. Si les heureux gagnants ont souhaité garder l'anonymat, la nouvelle, elle, continue d'animer les sujets de conversation des habitants. Ces derniers ne manqueraient pas d'idées s'ils se trouvaient à leur place. En effet, avec autant d'oseille, on ne serait plus jamais sans un radis.