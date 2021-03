Un couple de cigognes filmé en Moselle

Comme 30 00 internautes en moyenne, Nadège et son fils suivent au quotidien et à distance la vie des cigognes de Sarralbe (Moselle). "On voit vraiment ce qui se passe, comment elles vivent une fois qu'elles commencent la ponte", explique-t-elle. La webcam à cigognes se trouve sur le toit de la mairie. Depuis cinq ans, elle filme Maurice et Mélodie jour et nuit dans leur nid. Juste en face, des écoliers ont aussi pris l'habitude de les observer. C'est l'ornithologue Dominique Klein qui a convaincu la mairie d'installer la caméra, avec un succès inattendu. "J'ai des mails qui viennent de Grèce, de Hongrie, de Suisse, des quatre coins de la planète", lance le maire Pierre-Jean Didiot. Pour Dominique, ce qui est important aussi c'est que de nombreuses cigognes se sont sédentarisées. "On a le phénomène de colonie, de plus en plus et un peu partout", ajoute-t-il. Selon ses explications, les cigognes viennent à Sarralbe parce qu'il y a beaucoup à manger. Les naissances sont bien sûr le moment le plus attendu par tous les amateurs de la webcam. L'éclosion chez les cigognes est prévue 32 jours exactement après la ponte des œufs.