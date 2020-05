Un couple de jeunes parents préfère rester confiné

Même si la situation sanitaire s'améliore, de nombreuses personnes optent pour la vigilance. C'est le cas d'un couple qui vient d'avoir un bébé et qui a décidé de rester confiné par précaution. Cette famille profite de son cocon et de l'arrivée de ce petit bout à la maison, à Aubigny-en-Plaine (Côte d'Or). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.