Un couple divorce pour pouvoir toucher entièrement l’allocation adultes handicapés

William et Catherine Renault s'aiment comme au premier jour. Après 40 ans de mariage, leur couple est toujours aussi fort. "Il y a beaucoup plus de complicité", avoue William. Et pourtant, ils ont décidé de divorcer. Un geste fort pour dénoncer la situation dans laquelle ils se trouvent. William n'a en effet pas droit à l'allocation adultes handicapés. Une prestation calculée en fonction du revenu du conjoint et le salaire de Catherine, 1600 euros, est jugé trop élevé. William ne voit donc qu'une seule solution pour toucher cette allocation de 903 euros : divorcer. Une décision déchirante mais qui lui permettrait d'alléger la charge financière de son épouse. "On se débrouille. Souvent, on a des amis qui nous aident ou la famille", confie Catherine. Mais pour William, c'est de la mendicité. Dans l'Hexagone, de nombreux couples ont préféré ne pas se marier, d'autres se sont séparés. Pour William, il faut que cette allocation soit accordée indépendamment de la situation du conjoint.