Ce couple vivant à Limoges, en Haute-Vienne, avait vu une partie de son jardin s’effondrer il y a un an et demi. L’affaissement avait laissé place à un trou de plus de 40 mètres, vestige d’un ancien puits. Aujourd’hui tout a été rebouché, mais des dégâts subsistent, et le couple reste toujours traumatisé par cet épisode.