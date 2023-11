Un court répit avant le retour de la pluie

Depuis 48 heures, Marie ne rentre pas dans sa brasserie sans un pincement au cœur. Sa cave est totalement inondée. Il lui faut évacuer l'eau, mais elle hésite encore. Les pompiers de l'Oise, arrivés ce mercredi matin, l'ont incité à ne pas rester inactive. Les quinze mètres carrés de sa cave seront vidés en à peine une demi-heure. Mais d'autres interventions s'avèrent plus compliquées. Dans une résidence, les 17 locataires n'ont plus d'ascenseur. L'eau s'est engouffrée dans le bâtiment, et a inondé tout le rez-de-chaussée. Pour Maxime, 85 ans, l'escalier n'est pas envisageable. Arques (Pas-de-Calais) et ses 10 000 habitants se remettent à peine de ces inondations historiques. Une unité de pompage mobile vient d'être installée par la sécurité civile. Elle rejette le surplus d'eau du fleuve dans le canal à quelques mètres. La pompe fonctionne jour et nuit, elle tranquillise des riverains encore choqués. De nouvelles averses sont attendues dès cet après-midi. Le Pas-de-Calais devrait donc repasser, rapidement, en vigilance rouge pour les crues. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Maillard, M. Derre