Un couvre-feu dans les campagnes : qu’en pensent les intéressés ?

En attendant un potentiel reconfinement, on impose le couvre-feu dans les zones où le virus circule massivement. Une mesure qui s'appliquera dès ce vendredi à minuit. En Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or sont les trois départements qui en sont concernés. Pour le cas de la Côte-d'Or, il est placé en zone rouge jusque dans ses campagnes. Ces dernières n'y voient cependant pas la pertinence de cette mesure. À Fontaine-Française, par exemple, la nouvelle laisse perplexe. En effet, dans cette commune de 900 habitants, la vie nocturne est assez calme. Le couvre-feu ne devrait donc pas bouleverser leur quotidien. Les habitués du bistrot de la commune continueront de faire leur visite matinale. Du côté des agriculteurs, qui se retrouvent souvent seuls au milieu des champs, cette nouvelle mesure semble même lointaine.