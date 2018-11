"Un cowboy à Paris" : quand Lucky Luke escorte la Statue de la Liberté

Le nouveau Lucky Luke sort ce 2 novembre 2018 en librairies. Retour cette fois-ci dans les années 1880. Dans "Un cow-boy à Paris", le héros qui tire plus vite que son ombre débarque pour la première fois chez nous. Sa mission : protéger la Statue de la Liberté de Bartholdi, offerte par la France aux Etats-Unis. "La particularité d'un Lucky Luke est d'être basée sur des faits historiques avérés", commente Jul, le scénariste de ce 80ème album. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.