Un crash évité de justesse à l’atterrissage à Roissy-Charles-de-Gaulle

C’est l’un des cinq vols Air France, qui arrive tous les jours de New York, un Boeing 777. Mardi, la météo n’était pas très favorable. L’avion doit se poser, avec une visibilité de 100 mètres et avec l’aide des instruments, quand les alarmes retentissent. La tour de contrôle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) interroge alors les pilotes, et comprend qu’il y a un souci. Le contrôle aérien empêche toutes les autres opérations sur la piste. On comprend dans les échanges que les pilotes ont un sérieux problème. Juste avant une deuxième tentative d’atterrissage, le commandant donne une explication. Le pilote a demandé un atterrissage sur une autre piste avec un vent arrière. Dix minutes plus tard, l’avion se pose sans dommage, au grand soulagement des passagers. "L’ambiance en cabine était très tendue et nous étions plusieurs passagers à avoir crié de surprise", explique Pierre, un des passagers du vol. Ce sont des situations régulièrement étudiées en simulateur par les pilotes de la compagnie nationale. L’avion est interdit de vol, ausculté ; et une enquête a été lancée pour comprendre ce qui a pu se passer. TF1 | Reportage L. Hauben, T. Malandrin