Un déconfinement agréable et tranquille sur les îles de Lérins

En bateau, une dizaine de minutes seulement séparent Cannes et les îles de Lérins. Ces deux grains de beauté face au massif de l'Estérel, comme on les appelle, sont de nouveau accessibles. Les visiteurs attendaient ce moment avec impatience. Après avoir apprécié la traversée pour rejoindre l'île Sainte-Marguerite, chacun prend son petit coin et s'adonne à une activité : baignade, promenade, apéro entre amis. Il y en a pour tous les goûts. De petits plaisirs que l'on retrouve avec joie.