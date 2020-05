Un déconfinement au grand air de la montagne à la Giettaz

À la Giettaz (Savoie), l'heure est aussi au déconfinement. Quand on a comme décor les grands cols, les crêtes et les prairies en fleurs, la première chose que l'on déconfine sont sans doute les chaussures de marche. Après deux mois de confinement, les randonneurs retrouvent avec joie les petits plaisirs de la montagne. Les chèvres, elles, ont eu le droit de fouler les alpages. Dans cette commune, tous retrouvent une nature qu'ils ont quitté tout enveloppé de blanc dans ses habits de printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.