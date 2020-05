Un déconfinement très progressif en Belgique

La Belgique est l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus, proportionnellement à sa population. Son calendrier de déconfinement est très complexe et se passe par étape sur une longue période de transition. Depuis lundi, seuls les crèches, les magasins de tissu et certaines entreprises ont pu rouvrir. Les transports en commun ont également repris du service. Une méthode progressive qui rassure les Belges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.