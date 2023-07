Les adieux des Français à Yuan Meng, le panda du zoo de Beauval transféré en Chine

C'est un départ digne d'une superstar. À 9h30, Yuan Meng s'en va à bord d'un camion et ses fans les plus fidèles sont là. Le panda va voyager trois heures de route sous escorte policière. Direction l'aéroport de Roissy pour s'envoler vers la Chine. Lundi déjà, ses derniers repas dans son enclos ont fait l'événement... la photo à immortaliser. Le 4 août 2017, Yuan Meng est le premier panda géant qui naît à Beauval. Il pèse 142 g et fait l'objet de toutes les attentions. En grandissant, il devient le chouchou du public. De nombreux journalistes des télévisions chinoises ont fait le déplacement. Une centaine de kilos plus tard, il est temps pour lui de regagner son pays, la Chine, d'où sont originaires ses parents. Un départ chargé d'émotions. Antoine, vétérinaire, et Delphine, sa soigneuse, vont accompagner Yuan Meng, qui rejoint un centre de reproduction en Chine. Il commence une nouvelle vie et devrait assurer sa descendance pour contribuer à sauver l'une des espèces les plus menacées au monde. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Rolnik