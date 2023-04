Arnaque au président : un département se fait voler 350.000 euros

L'argent était destiné aux pompiers de Saône-et-Loire : au total, 350.000 euros ont disparu. Tout est parti d'une signature en apparence parfaite. Un faux mail et ces 350.000 euros se sont volatiliés des caisses du Conseil départemental. "On pensait être 'protégé' de ces arnaques. Force est de constater qu'ils sont entrés dans ma messagerie", explique André Accary, le président du département. Que s'est-il passé ? En apparence, le président ordonne un virement de 350.000 euros à une association de pompiers. En réalité, un escroc se cache derrière la transaction. Il imite la signature du président et transfère les fonds sur un compte pirate, puis un autre, puis un autre, avant de disparaître avec l'argent. Cela s'appelle une "arnaque au président", très répandue. Nous avions rencontré il y a quelques semaines un chef d'entreprise qui en a été victime. Des escrocs ont usurpé son identité et demandé à sa comptable de transférer 500.000 euros. Mais cette fois, nouveauté : c'est de l'argent public qui a été volé. Une enquête est ouverte pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, N. Hadj-Bouziane, L. Gorgibus