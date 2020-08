Un dépistage géant organisé à Lomme pour soulager les laboratoires débordés

Une salle de sport s'est transformée en laboratoire géant à Lomme ce jeudi. En cause, un test massif y est organisé gratuitement et sans ordonnance afin de soulager les laboratoires. Près de six boxes de prélèvements ont été installés pour l'occasion. Quant à l'équipe de dépistage, elle est en mesure de réaliser 8 000 tests environ par jour. Le résultat, lui, est rendu en moins de 24 heures.