Un député LREM agressé devant chez lui par des anti-pass vaccinal à Saint-Pierre-et-Miquelon

Des algues ont été jetées à la figure d'un député de la majorité, Stéphane Claireaux, sur le perron de son domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est agressé physiquement par des manifestants anti-vaccin. "Cela ressemblait à une lapidation (...) Vous avez en face de vous des personnes que vous connaissez, mais dont le visage est tellement déformé par la haine que vous n'arrivez plus à les reconnaître", a-t-il déclaré. Parce qu'ils soutiennent la politique sanitaire du gouvernement, de plus en plus d'élus sont victimes de violences ces derniers mois : menaces de décapitation, permanences saccagées, voiture carbonisée au domicile même d'un parlementaire, comme ici dans l'Oise. Une escalade de la violence dont a été victime le député de la majorité Jean-Marc Zulesi : une poupée vaudou a été retrouvée dans son jardin, accompagnée de menace de mort. Malgré les violences, ces élus affirment qu'ils ne changeront pas leur volonté de poursuivre leur engagement. Au total l'année dernière, près de 1 200 élus ont été pris pour cibles, près de 500 ont subi une agression physique. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Huré