Un dernier jour d'été ensoleillé dans le Pas-de-Calais

Pour ce dernier jour d'été, le ciel est bleu et les températures sont estivales sur la Côte d'Opale. À Wimereux (Pas-de-Calais), certains savourent la douceur de cette belle journée avec le sourire. L'occasion de préparer une journée exceptionnelle pour fêter la fin de l'été. Pêche, tente et verre de vin blanc avec vue sur la mer sont au programme. Dans un restaurant, la fin de la saison a sonné. Il est temps de ranger peu à peu la terrasse, qui sera abritée jusqu'au printemps prochain.