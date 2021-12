Un déroutant carrefour à quatre stops dans les Landes

Un maire a eu une idée déroutante pour faire ralentir les automobilistes. Il a fait installer sur un seul et même carrefour quatre panneaux stops. Les conducteurs ne savent plus qui doit passer en priorité. Lors d'un examen de permis de conduire, la situation aurait de quoi déstabiliser de nombreux candidats. Un carrefour, quatre routes et autant de panneaux stops, un vrai casse-tête pour les automobilistes. En réalité, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Mais si quatre véhicules s'arrêtent en même temps, les choses se compliquent encore davantage. La municipalité de Bénesse-Maremne (Landes) vient tout juste d'installer ses quatre signalisations. Bien moins coûteux que des feux tricolores, ils ont vocation à casser la vitesse des automobilistes. "Notre but, c'est de mettre tous les gens en sécurité par rapport à un grand linéaire. C'est relativement bizarroïde", explique Jean-François Monet, maire de la ville. Très courant aux Etats-Unis ou au Canada, ce type de carrefour à quatre stops devra désormais faire ses preuves dans les Landes. TF1 | Reportage G. Ployé, N. Forestier