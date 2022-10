Un des plus beaux villages de France cherche son boucher

Quand on arrive devant la boucherie de Patrick Blanchet, il y a de l'ambiance. "Dans nos campagnes, il ne faut pas s'endormir", a-t-il affirmé. Il s'occupe principalement de la boutique. Après 50 ans de métier et à 64 ans, il faut déléguer. Sa boutique, c'est la dernière boucherie du village : "On était sept au départ. Il n'y a plus qu'une". Sa femme, Sylvie, s'occupe des tournées. Pour elle, le profil idéal serait un jeune couple : "C'est mieux d'être à deux. Il faut avoir la santé pour le faire". Leur service est indispensable pour les personnes âgées aux alentours : "Le petit vieux ne peut pas être partout". Le plus important pour ses clients, c'est de papoter. Avec 640 habitants, Saint-Benoît-du-Sault est classé parmi les plus beaux villages de France. Un bel atout pour le repreneur. "On attend un couple motivé pour venir faire une découverte. Avec tout le potentiel qu'on a dans le village, il faut promouvoir nos qualités et nos produits", a conclu Patrick. TF1 | Reportage T. Coiffier, B. Hacala, M. Cailly