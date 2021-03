Un dessin pour un ancien : la bonne idée d’un commerçant de Montauban

D'un coup de crayon, Léo reproduit les personnages de ses dessins animés préférés. Si habituellement il fait des dessins pour ses parents, cette fois, il en fait pour les personnes âgées en maison de retraite. Touché par la solitude des résidents d'Ehpad avec le coronavirus, Pascal a installé une boîte aux lettres devant son commerce pour récolter des petits mots d'enfants. Léo y a remis son dessin et le commerçant le remercie pour son geste. Un mois plus tard, presque toutes les écoles de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont rejoint le projet. Chez des élèves de CE2, CM1 et CM2, inspiration et bienveillance sont au rendez-vous. Tel un messager, Pascal récupère tous ces œuvres d'art. "J'ai l'impression de transporter de l'amour, c'est magnifique", se réjouit-il. Dans l'Ehpad où les lettres viennent d'arriver, l'émotion est toujours palpable en découvrant les cadeaux. En raison de la crise sanitaire, les résidents voient beaucoup moins leurs proches. Cette initiative permet alors de leur apporter de la joie et du bonheur.