Un deuxième confinement plus facile pour les Toulousains

Depuis une semaine, Toulouse vit au ralenti. Sur la place du Capitole, l'animation habituelle a laissé place au silence. Mais pour les habitants, ce confinement n'a rien à voir avec celui du printemps dernier. Les gens travaillent, la ville est plus animée, il y a du bruit... la situation est plus facile à vivre. Après sept jours d'isolement, l'absence des proches commence tout de même à peser. Dans les rues, les rideaux des magasins et des restaurants restent fermés. Comme beaucoup, Antoine Nori, gérant d'un magasin de vêtements, tente de s'adapter et a mis en place un système de retrait en boutique. Mais la pratique reste encore peu courante : en une semaine, seuls cinq clients ont acheté des vêtements. Seuls les petits commerces de bouche continuent d'apporter encore un peu de vie dans les rues toulousaines. Les riverains s'adaptent et jouent le jeu de la solidarité. La vie économique, elle, se poursuit. Les transports en commun sont maintenus mais ne sont pas pour autant bondés. Sur les routes, l'ambiance est toute autre. Nous aurions tendance à oublier le confinement.