Un dîner de Noël réconfortant avec le Secours catholique

Pas question cette année encore d'oublier les plus démunis ou les personnes seules. Dans une petite rue sombre de Tours (Indre-et-Loire), sous un porche, des ombres s'engouffrent pour fêter leur réveillon. Un repas a été organisé en commun par plusieurs associations, dont le Secours catholique. C'est aussi un moment de partage et de convivialité pour tous : les bénévoles, mais surtout les esseulés, les sans-abri et les plus précaires. Le froid commence à piquer, alors pour débuter ce dîner de fête, rien de mieux qu'une bonne soupe. Un réveillon en extérieur qui existe depuis dix ans dans la ville. Et malgré l'épidémie de Covid-19, il a pu se dérouler encore cette année. D'ailleurs, les organisateurs ont obtenu l'autorisation dans un nouveau lieu plus ample et capable d'accueillir tous ceux qui ont eu envie de venir. Musique, jeux, repas de fête... tous les ingrédients d'un joli moment de partage, mais surtout dignes d'un soir de Noël.