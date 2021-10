Un distributeur de choucroute installé dans la gare de Strasbourg

Un train à prendre en quatrième vitesse et des souvenirs oubliés dans la précipitation, c'est le grand classique des retours de week-end. Désormais plus d'excuses. Ce distributeur de choucroute, munster et autres spécialités alsaciennes vous attendra jour et nuit. "C'est sympa, au lieu de prendre des biscuits ou de ramener un peu de foie gras", lance un passant. C'est un distributeur bien loin des machines rencontrées habituellement dans les gares. Du frais et du bon, un concentré de gastronomie locale. L'occasion de profiter d'une terrine du pays ou d'une choucroute toute fraîche. Approvisionné tous les matins à vélo avec son lot de produits frais, ce distributeur du terroir suscite depuis son installation un début d'engouement chez des voyageurs pressés ou curieux. Ce sont exclusivement des produits locaux en circuit court. Vincent a lancé le concept avec la SNCF. Il a sélectionné une dizaine de spécialités incontournables comme le munster. Un fromage emballé pour garantir la sérénité olfactive des voyageurs. Le plus difficile sera de faire un choix juste avant de prendre son train.