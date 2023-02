Un distributeur pour plusieurs banques, ça change quoi ?

Ils ne sont parfois qu'à une cinquantaine de mètres l'un de l'autre. Autour de cette place de marché, il n'y a pas moins de sept distributeurs de billets. Pour réduire leur nombre, trois banques s'associent et veulent proposer un distributeur unique. En tout, 15 000 machines sont concernées, c'est près d'une sur trois dans le pays. "Ça me paraît correct puisque comme ça y aura peut-être moins de frais", rapporte un client. Car à chaque fois que vous retirez dans une banque différente de la vôtre, il y a un coût supplémentaire. Pour éviter cela, Robert doit parcourir dix kilomètres chaque semaine. De plus en plus, les paiements par cartes remplacent les liquidités, mais beaucoup de Français y sont encore très attachés. L'argument avancé par les banques, les distributeurs seraient trop coûteux à entretenir surtout dans les zones les plus reculées où ils sont peu rentables. "Ça va permettre de pouvoir conserver ces distributeurs moins utilisés dans des zones rurales", explique Anne-Sophie Alsif, économiste. Cette mutualisation sera mise en place d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage L. Cloix, L. Garcia