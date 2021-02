Don anonyme de 150 000 euros pour le clocher d'une église en Creuse

Elle était jusque-là connue pour son clocher-porche, plutôt rare en Creuse. Mais depuis quelques jours, les habitants ne parlent plus que d'une chose : le don de 150 000 euros qui va enfin permettre de restaurer leur église. Quant au généreux donateur, il souhaite rester anonyme. Ce qui provoque une certaine curiosité. Prévenu de ce don par l'association des Amis De L’Église De Cheniers, la municipalité attendait depuis dix ans de boucler son budget pour faire les travaux, en particulier, ceux concernant le clocher-porche, dont l'entrée a été condamnée. Des travaux qui se dérouleront dans le cadre d'une souscription publique lancée par la Fondation du patrimoine. Pour son représentant local, la Creuse se distingue par la générosité de ses habitants. Une générosité dont a déjà bénéficié la commune de Cheniers décidément chanceuse et dont le maire ne se lasse pas. Les travaux de l'église devraient débuter dans un an, après une étude confiée à un cabinet d'architecte prestigieux.