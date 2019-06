"Un drôle de mariage pour tous", une pièce de théâtre écrite et jouée par Henri Guybet

Henri Guybet, Claudine Barjol et Franck Capillery jouent dans "Un drôle de mariage pour tous". C'est une comédie dynamique dans l'air du temps sur des dialogues pensés par Henri Guybet. La pièce raconte l'histoire de deux vieux copains qui ont décidé de se marier pour résoudre leur problème d'argent. "Un drôle de mariage pour tous" est à découvrir au Théâtre Daunou à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.