Un drone pour chasser les goélands à Boulogne-sur-Mer

A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), il y a près de 50 000 habitants et beaucoup de goélands. Ils sont partout. Leurs déjections, qui dégoulinent, commencent à gêner sérieusement les riverains. "Ce n'est pas tellement agréable quand vous garez votre voiture" ; "C'est acide, ça brûle les capots", se plaignent certains. Mais les goélands argentés sont protégés. La municipalité utilise les drones pour repérer les nids. Dès qu'un couple s'installe, le service de la ville place des tapis de fakir pour empêcher la nidification. "Le problème du goéland, c'est qu'ils font des gros nids qui bouchent les gouttières, provoquent des inondations et dégradent les bâtiments", explique Jérémie Marion, responsable du service animalier Opale capture environnement. Partout, la ville s'organise. Les poubelles sont désormais enfouies sous terre pour éviter que les goélands viennent y manger. Ces volatiles sont plutôt gourmands. Mais même si leurs cris résonnent un peu comme le son des vacances, les goélands ne sont plus les bienvenus dans le centre-ville et les nourrir peut coûter jusqu'à 450 euros.