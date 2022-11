Un échangeur autoroutier... en plein village

Leur village était déjà célèbre pour ça, l'une des plus grandes barrières de péage d'Europe. Et juste à côté, il y aura bientôt un échangeur d'autoroute, impensable pour eux. "On veut moins de voitures, on veut plus de verdure", se plaint une habitante. Celui-ci ressemblerait à trois ronds-points sur près de 400 mètres pour accéder à l'autoroute A7. Trafic : 10 000 véhicules par jour, dont 600 poids lourds selon les estimations du gestionnaire d'autoroute. Et ce, à quelques mètres de la maison d'Anna, déjà au bord de l'A7. Les joueurs de pétanque, de foot, et tous les clubs de la commune, devront aussi cohabiter avec l'échangeur. Mais ce qui agace plus encore les habitants, c'est que le projet vient d'être reconnu d'"utilité publique" par la préfecture, et qu'il est défendu par 29 autres communes, dont la voisine, Vienne, qui dit avoir besoin de cette entrée d'autoroute pour fluidifier son trafic. La petite commune de Reventin-Vaugris propose un site alternatif, et va formuler un recours devant le tribunal administratif. Elle compte bien se battre. Les travaux débutent l'année prochaine. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel