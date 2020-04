Un Ehpad fait le buzz grâce à une vidéo destinée aux familles des résidents

C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Bien avant le durcissement des mesures de confinement dans les Ehpad, celui de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), a créé une vidéo originale avec ses résidents. Ces derniers y envoient des messages pour encourager les gens à rester chez eux et donner des nouvelles à leurs familles. A savoir que les 84 retraités de l'établissement n'ont pas vu leurs familles depuis un mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.