Un enfant reconduit chez lui par un policier pour un impayé de cantine en Gironde

La scène se déroule jeudi dernier à midi. Un policer municipal se présente à l'école du village pour raccompagner chez lui un enfant de sept ans. En cause, sa mère qui doit près de 900 euros à la mairie pour la cantine. "Il a très mal vécu que tous les copains lui fassent des remarques", confie la maman du petit garçon en question. Sans emploi depuis deux ans, elle ne conteste pas ses dettes, mais la façon dont se sont déroulés les faits. De son côté, la mairie du village explique que la situation dure depuis 2019 et que la mère de famille avait été prévenue à plusieurs reprises. "Elle a été maintes fois sollicitée pour essayer de trouver une solution pour régulariser sa dette. Elle n'a jamais donné suite", explique la maire Mireille Conte Jaubert. Dans le village de Saint-Médard-de-Guizières, le sujet est sensible et divise les 2 400 habitants. Mais ceux rencontrés ce lundi matin ont pour la plupart été choqués. La mère de famille affirme qu'elle va régler une partie de ses dettes ces prochains jours. En attendant, son enfant déjeune désormais chez lui le midi.