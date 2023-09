Inondations en Espagne : un enfant survit huit heures accroché dans un arbre

Ethan, dix ans, a fait preuve d’un courage hors norme. Quelques minutes auparavant, c’est sa mère qui était sauvée. La famille possède une résidence secondaire dans le village d’Aldea del Fresno. Dimanche soir, apeurés par les pluies torrentielles, ils décident de repartir en voiture. À bord de leur voiture, les parents et leurs deux enfants font à peine deux kilomètres, lorsque le véhicule est emporté par la puissance des flots. Ethan et sa grande sœur réussissent à s’extraire en passant par le coffre. Le garçon parcourt plus de trois kilomètres, charrié par les flots entre le lieu de l’accident et l’arbre auquel il va réussir à s’agripper. Sa mère sera retrouvée 500 m plus loin. Pendant huit heures, l’enfant va s’accrocher à un frêne avant qu’un voisin, alerté par ses appels à l’aide, ne prévienne les secours. Quelques minutes plus tard, des sauveteurs viennent récupérer l’enfant, qui s’est endormi d’épuisement. Les recherches se poursuivent pour tenter de localiser le père de famille, piégé à l’intérieur de son véhicule. Mais l’espoir de le retrouver en vie s’amenuise d’heure en heure. Ethan, sa mère et sa grande sœur souffrent d’hypothermie, mais leurs jours ne sont plus en danger. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Garrel, A. Exposito