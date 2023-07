Un été exceptionnel pour les tortues de Méditerranée

C'est un moment qu'ils n'oublieront jamais. La tortue caouanne est une espèce protégée et très rare dans l'hexagone. Grâce à Alexis, le nid a rapidement été sécurisé. Cette plage est l'une des plus fréquentées du Var. Le nid se retrouve entre les transats, les parasols, et dans toutes les conversations. Cette paillote de plage est désormais composée de ses nouveaux locataires. Les serveurs s'improvisent, "défenseurs des tortues". Ces œufs sont sous haute surveillance, avec une caméra installée par la police de l'environnement. C'est la quatrième ponte sur nos côtes ce mois-ci, c'est un phénomène inédit. "Ça peut être lié au réchauffement de l'eau, la modification des courants marins. Mais ce sont des choses qui restent encore à vérifier", estime Matthieu Lambert, responsable du secteur Littoral Est et Haute Mer. L'éclosion est prévue fin août, et les habitants sont déjà impatients. Il est interdit d'approcher cette espèce, donc pour rendre hommage à la femelle tortue, le gérant de la paillote pense à renommer son établissement "La tortue". TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar,