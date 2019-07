Un été pas comme les autres sur la plage de Pampelonne

Sur la plage de Pampelonne, dans le Var, la loi Littoral a chamboulé certaines habitudes. Toutes les installations ont été démontées et les établissements sont passés de 27 à 23, dont six grands groupes hôteliers. Ce nouvel aménagement a libéré 10% de plage publique en plus. Pourtant, le débat entre les grands hôtels et la plage publique n'est toujours pas tranché, à un point que des recours judiciaires sont toujours en cours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.