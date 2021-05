Un étudiant impuissant face au squat de son appartement à Toulouse

Tous les jours, il fait le même circuit. D'abord, un coup d'œil au volet de son appartement, toujours fermé, puis l'interphone et pour finir, il frappe à la porte. Pas de réponse. Tristan Chipaux ne peut plus rentrer chez lui, les serrures ont été changées. Il s'en est rendu compte au moment de réintégrer son appartement, après avoir passé trois mois confiné chez ses parents. "J'arrive avec mes affaires. J'essaye de rentrer mes clés et ça ne rentre pas", a confié Tristan. L'appartement est visiblement squatté, ce qui n'étonne pas son voisin. Le jeune étudiant dépose plainte, mais on lui conseille de ne pas intervenir. Déloger lui-même les squatteurs pourrait tourner à son désavantage. Or, en rejoignant les voisins, on apprend qu'un autre appartement, squatté lui aussi, a été évacué il y a quelques semaines par les forces de l'ordre. Tristan découvre, effaré, des images de ses meubles. Canapé, lit, lave-linge, vaisselles... toutes ses affaires ont servi à meubler deux appartements occupés illégalement. À cette heure, il ne peut toujours pas rentrer chez lui et tous ses meubles ont été emportés.