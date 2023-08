Un euro le m² pour repeupler le village

Des familles qui ne sont pas des touristes, mais de futurs habitants de Fursac (Creuse). Huit terrains de 700 à 1 300 m² à vendre pour seulement un euro le m², dix fois moins cher que le prix du marché. Dans le village de 2 400 habitants, une quinzaine s'en va chaque année. Alors l'enjeu est de rajeunir et de dynamiser la population, et ça marche. Tous se projettent. Des opportunités, même pour la mairie. Des projets aussi à saisir dans le village, comme un restaurant-ouvrier. Trois postes sont à pourvoir : un ouvrier, un peintre et un responsable d'atelier. Ramener des familles, c'est aussi sauver l'école. Elle accueille une centaine d'élèves. L'an dernier, une classe a failli fermer. Une enseignante, nous explique : " Les familles contribuent à l'activité sur Fursac, et les enfants, ça permet le maintien ou le développement de l'école et du centre de loisir ". Au total, quinze parcelles pourront être proposées. Les futurs acheteurs ont une obligation, construire dans les deux ans. TF1 | Reportage M. Poujol, C. Sebire