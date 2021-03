Un fabricant d’échecs jurassien

Brigitte Roz et Patrick Bruchon ne sont pas des champions de jeu d'échecs mais Patrick est l'un des derniers fabricants de pièces d'échecs dans l'Hexagone. Tout est fabriqué à la main, avec les mêmes gestes sur les mêmes machines qu'autrefois. Installée à Conliège (Jura), cette tournerie est une histoire de famille. À cause des délocalisations en Chine, l'entreprise a bien failli disparaître. Mais depuis quelques mois, elle connaît une seconde vie inespérée. Des ventes dopées par le confinement et le succès de la série américaine "Le Jeu de la dame". En décembre dernier, leur site internet explose. Du jamais vu pour Brigitte Roz. Plus de 300 jeux sont vendus chaque mois. Parmi les acheteurs figurent des amateurs et des champions en herbe comme Martin, onze ans. Son club d'échecs se fournit chez Brigitte pour les tournois. Ici, les pièces sont fabriquées aux normes internationales. À 62 ans, le couple a décidé de prendre une retraite dans quelques mois. Leur inquiétude est de voir leur savoir-faire disparaître. Aujourd'hui, ils ont déjà trois offres de reprise.